Contre Haaland, Saliba veut tuer le game

Toujours aussi impressionnant avec Arsenal, William Saliba se place à juste titre parmi les meilleurs défenseurs centraux au monde. Mais pour dominer la concurrence, l’international français a besoin de remplir son palmarès, notamment en mettant fin à la suprématie de la bande à Erling Haaland.

Fini le paradoxe William Saliba. Infranchissable sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal, le défenseur central l’est également avec l’équipe de France. L’international tricolore a encore franchi un cap dans sa carrière. Conscient de son évolution, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille se place lui-même parmi les références à son poste. Mais avant de devenir le meilleur, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne pense à son palmarès.

« Depuis deux saisons, je suis sur la bonne voie, surtout depuis la saison dernière, a estimé William Saliba interrogé par Fox Sports. Je suis peut-être bien parti pour devenir le meilleur défenseur au monde. Je pense que je suis l'un des meilleurs en ce moment, mais pour le dire je dois gagner quelques titres. Je crois que c'est ce qu'il me manque actuellement. Si tu gagnes des titres, tu es bon. Mais si tu n'y arrives pas, tu ne peux pas dire que tu es le meilleur. C'est ce que je pense. Je suis l'un des meilleurs défenseurs au monde. »

Saliba veut museler Haaland

Un statut à confirmer sur le terrain de Manchester City dimanche en Premier League. « Bien sûr qu'on veut rivaliser avec Manchester City comme on l'a fait ces deux dernières saisons, mais on sait qu'on doit en faire plus, a répondu le Français. On doit rivaliser avec Manchester City mais il faut aussi le faire contre les autres équipes, ce n'est pas seulement contre Manchester City. Erling Haaland ? C'est un grand joueur, l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est difficile de jouer contre lui. Mais la saison dernière, on a tout fait pour éviter qu'il marque contre nous et il n'a pas réussi. » Cette saison, le Cyborg a déjà inscrit 9 buts en 4 matchs de championnat.