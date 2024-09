Séisme à Chelsea, Todd Boehly lâche l'affaire

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Todd Boehly s'est offert Chelsea en 2022 et avait la lourde tâche de faire mieux que Roman Abramovitch. Mais l'Américain a du mal à faire son trou et sa stratégie est vivement contestée par les fans et observateurs du club.

Chelsea ne fait plus partie des équipes du haut de tableau en Premier League. Et le départ de Roman Abramovitch y est pour beaucoup. Todd Boehly, qui a pris sa succession, adopte une stratégie assez contestée chez les Blues. Le club londonien fait plus parler pour les transferts qu'il réalise que pour ses exploits sur le terrain. Et ce malgré des sommes assez folles dépensées depuis 2022. La gronde se fait de plus en plus présente à Chelsea et les fans commencent à perdre patience avec l'homme d'affaires de 50 ans. D'ailleurs, il se dit que Todd Boehly pourrait déjà plier bagages dans les prochaines semaines.

Todd Boehly, un départ précipité de Chelsea ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Selon les informations de Bloomberg et Sky, l'Américain est en effet sur le départ de Chelsea. Et il y aurait pas mal de raisons à cela. D'abord des désaccords importants sur l'orientation du club anglais, mais aussi les recrutements jugés beaucoup trop nombreux. Aussi, la presque non-possibilité de construire un nouveau stade pour les Blues lasse Todd Boehly, qui a du mal à se projeter. Reste à savoir qui pourrait racheter Chelsea et comment sera ensuite géré le club, qui compte énormément de joueurs sous contrat et qui a des partenariats un peu partout en Europe. Pour rappel, Boehly s'est offert les Londoniens contre un chèque de 4,68 milliards d'euros. Nul doute que les personnes intéressées seront nombreuses mais ce serait aussi un terrible désaveu pour Chelsea, qui est peu à peu rentré dans les rangs depuis son sacre en Ligue des champions face à Manchester City sous les ordres de Thomas Tuchel en 2021.