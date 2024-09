Double polémique à MU, Cristiano Ronaldo met la pagaille

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Contraint de quitter Manchester United en 2022, à cause de ses mauvaises relations avec Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo n’a pas épargné le manager des Red Devils. Ses critiques ont même créé une deuxième polémique puisque le Mancunien Alejandro Garnacho a approuvé les critiques de CR7 sur les réseaux sociaux.

Non, Erik ten Hag n’est toujours pas débarrassé de Cristiano Ronaldo. Le manager de Manchester United pensait la page définitivement tournée en novembre 2022, lorsque le Portugais avait quitté les Red Devils suite à une interview cinglante. Mais dans un entretien accordé à son ancien coéquipier Rio Ferdinand, l’attaquant d’Al-Nassr en a remis une couche sur le Néerlandais et son manque d’ambition.

Ten Hag ne se laisse pas faire

« Quand l’entraîneur dit qu’il ne peut pas se battre pour la Premier League et la Ligue des Champions... Tu n’as pas le droit de dire ça en tant qu’entraîneur d'un tel club, a lâché CR7 dans le podcast FIVE. Il peut se le dire à lui-même, que l’équipe n’a peut-être pas le potentiel pour ça, mais pas en public. Il doit dire qu’il va essayer, et il doit vraiment essayer. » Attendu en conférence de presse ce jeudi, soit le lendemain de la déclaration de Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag ne pouvait pas y échapper.

"He's far away from Manchester" 👀



Erik ten Hag responds to Cristiano Ronaldo's comments 🗣 pic.twitter.com/tXOMW91uP9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 12, 2024

Le technicien en a donc profité pour glisser un petit tacle au joueur exilé. « Il a dit que Manchester United ne pouvait pas remporter la Premier League. C'est ce qu'il a dit, si vous liez très bien l'article. Il est très loin en Arabie Saoudite, très loin de Manchester, a insisté l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Mais tout le monde peut avoir une opinion, c'est vrai. » L’autre problème pour Erik ten Hag, c’est que son ailier Alejandro Garnacho, grand fan du quintuple Ballon d’Or, a « liké » la critique de l'international portugais. Une mise au point s’impose en interne.