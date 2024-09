Le Real ne le comble pas, il rêve de Liverpool

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

Alors que Rodrygo est absent de la liste des nommés pour le Ballon d’Or, son avenir au Real Madrid est compromis. Un départ est envisageable, d’autant que Mohamed Salah prépare son départ de Liverpool après cette saison.

La liste des trente joueurs nommés pour remporter le Ballon d’Or 2024 a réservé quelques surprises. Pour la première fois depuis 2003, Messi et CR7 n'ont pas été retenus, tandis que Mohamed Salah, Kevin De Bruyne ou encore Rodrygo Goes ne sont pas non plus présents. Ce dernier ne semble pas avoir compris pourquoi il a été écarté. Après la parution des 30 finalistes, le Brésilien a réagi avec une story Instagram où apparait une photo de tous les trophées qu’il a remportés la saison dernière. Quant à l’Egyptien, il sort d’une saison à 18 buts et 10 passes décisives en Premier League, mais ne figure pas parmi les potentiels candidats à remporter cette prestigieuse récompense individuelle. D’ailleurs, à un an de la fin de son contrat à Liverpool, Salah ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, ce qui peut donner lieu à un jeu de chaises musicales avec Rodrygo justement.

Rodrygo potentiel remplaçant de Salah à Liverpool

Arrivé sur les bords d’Anfield en 2017, Mohamed Salah est entré dans les livres d’histoire de son club avec 214 buts inscrits et 92 passes décisives en 352 matchs, mais pour l’instant, une prolongation de contrat n’est pas dans les tuyaux, ce qui relance des rumeurs de départ comme le confirme Todo Fichajes. La direction des Reds attend de voir le rendement qu’aura son Pharaon cette saison avant d’évoquer un éventuel renouvellement. La direction du géant de Premier League prospecte le marché et fait de Rodrygo Goes une cible en cas de départ de Salah. Il faudra sortir le chéquier pour convaincre la direction des Merengue, d’autant que le joueur a encore quatre ans de contrat dans la capitale espagnole. En revanche, contrairement à d’autres joueurs comme Vinicius ou Valverde, il n’a pas l’étiquette de joueur intouchable et une offre pourrait convenir à la direction des Merengue pour laisser partir leur joyau, pour enfin avoir la reconnaissance qu’il mérite.

Le Real Madrid, connu pour être un club faiseur de Ballons d'Or, n'a pas vraiment cette étiquette pour Rodrygo, qui estime qu'il vaut mieux pour lui être la star de Liverpool plutôt qu'un énième attaquant de la Maison Blanche.