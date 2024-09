City met fin au fou délirant du Real Madrid

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City sait que les menaces sont énormes concernant Erling Haaland. Le club mancunien veut se faire respecter sur le marché des transferts et veut convaincre le Norvégien de prolonger rapidement.

Erling Haaland se sent très bien à Manchester City et se montre très prolifique depuis son arrivée en Premier League. Sous les ordres de Pep Guardiola, il peut bénéficier d'une très grande confiance. Au centre du projet des champions d'Angleterre, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund est néanmoins sollicité. Des écuries d'Arabie saoudite, le PSG ou encore le Real Madrid sont sur le coup si une brèche existait pour un départ d'Erling Haaland. Encore sous contrat à Manchester City jusqu'en juin 2027, le géant norvégien veut prendre le temps de la réflexion, surtout si les Skyblues étaient sanctionnés pour non-respect des règles autour du fair-play financier. Mais City veut mettre fin à toutes les spéculations le concernant en lui faisant une proposition qui lui sera difficile de refuser.

Haaland au Real Madrid, Manchester City met le coup de grâce ?

Selon des informations de Marca, Manchester City veut proposer un salaire de 24 millions d'euros par saison à Haaland pour le convaincre de prolonger son contrat dans le nord de l'Angleterre. L'occasion de repousser la Saudi Pro League mais surtout le Real Madrid, qui a en tête d'associer le Norvégien à Kylian Mbappé dans les prochaines années. Mais à ce salaire, le Real Madrid ne s'alignera pas et devrait donc définitivement laisser tomber la signature du Mancunien. A moins que ce dernier ne refuse la proposition faite pour forcer un départ en Espagne. Peu de chances que ce scénario se produise. Et Haaland devrait donc faire le bonheur encore longtemps de Manchester City. Le Real Madrid sait donc à quoi s'en tenir et peut donc regarder ailleurs pour le génie de 24 ans.