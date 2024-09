L'ennemi n°1 du PSG demande la peau de Manchester City

Le procès du siècle dans le football anglais vise Manchester City et ses infractions à la législation financière. Javier Tebas rêve de voir les Cityzens prendre cher.

Ce lundi, Manchester City se présente devant la justice anglais pour répondre des accusations de malversations financières depuis des années, afin de permettre au club de vivre au-dessus de ses moyens en toute illégalité. Le champion d’Angleterre est accusé de 115 infractions aux règlements de la Premier League en matière de droit financier, par une commission indépendante qui a mené une très longue enquête sur la santé financière des clubs du championnat. A partir de ce lundi, les dirigeants de Manchester City sont tenus de répondre à ces accusations. A la fin de l’enquête, le club titré 8 fois sur les 13 dernières saisons risque différentes sanctions selon les griefs reconnus, de la privation du marché des transferts, à la déduction de points ou l’exclusion du championnat. Une enquête interminable qui n’est d'ailleurs pas encore terminée, puisque les sanctions éventuelles pourraient ne pas être connues avant début 2025.

🚨 Manchester City bosses told their players the club would NOT lose the 'trial of the century' against the Premier League, which finally begins today.



(Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/266FhrsCgw