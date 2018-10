Leicester : « Epouvantablement triste », Claude Puel « va bien »

Dans : Premier League, Info, Foot Europeen.

Ce dimanche, au lendemain du crash de l’hélicoptère du propriétaire de Leicester, peu d’informations officielles ont filtré.

En revanche, certaines rumeurs ont circulé dans les médias anglais, comme la possible présence de l’entraîneur Claude Puel dans l’hélicoptère au moment de l’accident. Interrogé par Radio-France, l’ex-manager de l’OL a rassuré en affirmant que « lui et sa femme » allaient bien, et n’étaient pas présents au moment du drame. « C'est une tragédie pour le club. Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s'inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste mais je vais bien » a ajouté Claude Puel, alors qu’aucun bilan officiel n’a encore été communiqué.