Leicester : « C’était un homme en or », Ranieri est dévasté après le drame

Les hommages se succèdent suite au terrible décès de Vichai Srivaddhanaprabha, propriétaire de Leicester dont l’avion s’est écrasé près du King Power Stadium, samedi. Ancien entraîneur du club et champion d’Angleterre en 2016, Claudio Ranieri a bien connu le Thaïlandais. Interrogé par Sky Italia, il lui a rendu un hommage magnifique. Classe, comme d’habitude avec Claudio Ranieri.

« J’ai été terriblement secoué par cette nouvelle. C’était un homme en or, quelqu’un de bien, qui avait toujours des mots positifs pour tout le monde. Ce qui me frappait, c’est sa positivité, son envie de bien faire. Il venait toujours dans le vestiaire pour adresser des mots gentils, jamais il ne vous faisait de reproches. Il ressemblait à un père qui apaisait tout le monde. La première fois que je l’ai vu, je me souviens avoir vu un homme plein d’énergie, très positif. J’avais pour objectif de maintenir Leicester en Premier League. On sait tous ce qu’il est arrivé ensuite… Si je ferme les yeux en pensant à lui, je le vois toujours avec le sourire. Comme ce jour où il était venu me souhaiter mon anniversaire, en se présentant avec un gâteau géant et en chantant avec l’équipe. Il m’est encore difficile d’en parler. Je rejoins la douleur de sa famille, je veux simplement être proche d’eux » a expliqué l’ancien entraîneur du FC Nantes. Un hommage que la famille de Vichai Srivaddhanaprabha appréciera forcément…