Le traître Giroud a plombé la saison d’Everton explique Koeman

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Licencié lundi, le coach Ronald Koeman a payé les résultats catastrophiques d’Everton en début de saison. Mais il faut croire que le technicien n’était pas le principal responsable.

Affecté par son éviction, le Néerlandais a révélé le nom du vrai coupable, un certain Olivier Giroud. En effet, l’attaquant d’Arsenal, qui a longtemps envisagé un départ cet été, a finalement planté les Toffees à la dernière minute. Un coup dur que Koeman n’a jamais digéré. « Olivier Giroud était dans nos locaux, a-t-il raconté à Voetbal International. Il se serait parfaitement adapté mais au dernier moment, il a décidé qu'il préférait vivre à Londres et rester à Arsenal. Cela a été vraiment dur à avaler. Où pouvions-nous trouver un meilleur attaquant ? »

D’autant qu’Everton comptait sur le Français pour compenser un départ majeur. « Lukaku était tellement important pour nous, pas seulement en raison de ses buts. Si les choses ne se déroulaient pas bien, si on ne pouvait pas jouer comme on voulait, il y avait toujours l'option de lui adresser de longs ballons. Il nous manquait un tel joueur, a expliqué Koeman. Avec Nikola Vlasic et Wayne Rooney, on avait des attaquants qui voulaient le ballon dans les pieds. » Balancer de longs ballons sur Giroud, le plan de jeu des Toffees est tombé à l’eau.