Le banni Aubameyang ne lâchera pas Chelsea

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Pierre-Emerick Aubameyang a fait les frais des mauvais résultats de Chelsea. Graham Potter l'a mis de côté en Premier League comme en Ligue des champions. Mais, il en faut plus pour effrayer le Gabonais qui s'accroche aux Blues.

Acculé depuis plusieurs semaines à Chelsea, Graham Potter a trouvé quelques fusibles pour tenter de gagner du temps. L'un d'entre eux s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais de 33 ans paye à sa manière les mauvais résultats des Blues. Son manager l'a écarté de l'équipe récemment en Premier League, ne l'incluant même pas dans la liste pour la Ligue des champions. Autant dire que l'avenir de l'ancien stéphanois à Londres s'est assombri. Le Daily Mail ne s'y trompait pas, évoquant un intérêt prononcé du Los Angeles FC pour le Gabonais.

Aubameyang veut s'imposer à Chelsea

Mais, pour Aubameyang, hors de question de quitter Chelsea ! L'attaquant a refusé l'offre venue de MLS lors du dernier mercato hivernal. Il est clair qu'il veut toujours s'imposer chez les Blues, coûte que coûte. Le Daily Telegraph confirme cette tendance, précisant bien qu'Aubameyang voulait se battre pour retrouver sa place de titulaire dans un futur proche.

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang will snub a move to the MLS and fight for his place at Chelsea.



Barcelona, Atlético Madrid and AC Milan are all interested in the striker.



(Source: Daily Telegraph) pic.twitter.com/wzEbYa8OaZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 11, 2023

Une belle persévérance alors que son temps de jeu promet d'être faible et, ce d'autant plus que la concurrence est plus forte que jamais à Chelsea : Mudryk, Joao Felix, David Fofana et Madueke sont arrivés cet hiver sans oublier les Raheem Sterling, Christian Pulisic et Kai Havertz déjà présents avant. Mais, l'expérimenté attaquant sait aussi que le manque de résultats de Chelsea menace toujours plus Graham Potter. Accrochés à West Ham 1-1 samedi, les Blues restent sur trois matchs sans succès et ils sont neuvièmes de Premier League. Le licenciement du manager n'a jamais été aussi proche et cela pourrait vite redonner une chance à Aubameyang. Sinon, il lui reste à patienter jusqu'à l'été prochain puisque l'AC Milan, l'Atlético Madrid et le Barça le suivent toujours de près.