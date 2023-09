La pression monte à Chelsea, Thiago Silva craque

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malgré le gros recrutement réalisé cet été, Chelsea déçoit en ce début de saison. Les supporters des Blues commencent déjà à s’impatienter, d’où la vive réaction du Brésilien Thiago Silva qui s’en est pris à un fan mécontent sur les réseaux sociaux.

A ce rythme, Chelsea ne jouera toujours pas le haut de tableau en Premier League cette saison. Les Blues, battus à domicile par Nottingham Forest (1-0) samedi, n’ont récolté que quatre points sur 12 possibles. Autant dire que le club londonien se retrouve déjà sous pression étant donné le recrutement effectué. Chelsea a encore dépensé plus de 500 millions d’euros pendent le mercato estival. Ce qui explique l’exigence des médias et surtout des supporters qui balancent des tacles sur les réseaux sociaux. Parmi les victimes, Thiago Silva a été invité à quitter le onze.

La réponse de Thiago Silva à un fan pic.twitter.com/pOMXgfJ74c — SocialBluesFR (@SocialBluesFR) September 2, 2023

« Il est temps d'écarter Thiago Silva. On doit jouer à cinq derrière pour l'inclure », s’est plaint un fan, dont le message n’a pas échappé au défenseur central qui lui a sèchement répondu. « Si tu regardes le match attentivement, on joue avec une défense à quatre mon ami ! Mais je n'ai aucun problème pour assumer que je suis aussi responsable de la défaite. Mettez la pression sur moi. Il n'y a pas de problème », a réagi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, apparemment trop tendu pour ignorer cette critique. Le Brésilien ferait pourtant mieux d’assumer sans broncher, à l’image de son coach Mauricio Pochettino qui accepte les sifflets.

Pochettino comprend les supporters

« On peut comprendre les supporters de longue date, ils veulent voir l'équipe bien jouer et gagner, a commenté l’Argentin. On ne joue pas de manière fantastique, mais la performance n'est pas mauvaise. Si nous avions marqué dans les premières minutes, sur l'une de nos deux grosses occasions, peut-être que nous aurions fini le match différemment. Mais je comprends, les supporters veulent gagner et nous devons leur donner la possibilité d'être heureux. Nous devons continuer à travailler, nous serons positifs. Je comprends que nous sommes à Chelsea et que nous devrions gagner tous les matchs. » D’autant qu’à Chelsea, les managers en difficulté ne font pas long feu.