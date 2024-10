L’humiliation de trop, Manchester United a touché le fond

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Entré dans le capital de Manchester United en février dernier, le groupe Ineos s’est lancé dans un plan économique pour réduire les dépenses. Et parmi les victimes de cette initiative, l’ancien manager emblématique des Red Devils Sir Alex Ferguson se retrouve traité comme un banal indésirable. Une décision très critiquée.

Manchester United a beau enregistrer des revenus records, son bilan reste néanmoins déficitaire pour la cinquième année consécutive. En septembre, le cador anglais a en effet annoncé une perte nette de 133,7 millions d’euros pour la saison dernière. Le chiffre ne fera que conforter Jim Ratcliffe dans sa démarche initiale. Dès son entrée dans le capital du club en février 2024, le patron d’Ineos, actionnaire minoritaire des Red Devils, s’est lancé dans un plan économique avec l’objectif de réduire les dépenses. Et dans son esprit, toutes les économies sont bonnes à prendre. Y compris celles qui ternissent l’image de Manchester United.

MU ne respecte pas sa légende

Après un rendez-vous en tête-à-tête, le Britannique a en effet poussé la légende Sir Alex Ferguson vers la sortie, révèle The Athletic. Rappelons que l’ancien manager emblématique des Mancuniens avait quitté son poste en 2013, avant de devenir ambassadeur de son club de cœur. Ces nouvelles fonctions lui garantissaient un salaire annuel estimé à 2,6 millions d’euros, d’où la démarche de Jim Ratcliffe. A noter que les deux hommes seraient parvenus à un accord à l’amiable pour un divorce en fin de saison.

Pas de quoi calmer l’ancien Red Devil Eric Cantona, furieux contre la direction ! « Sir Alex Ferguson devrait pouvoir faire tout ce qu'il veut au club jusqu'à sa mort, a réagi le Français sur Instagram. Quel manque de respect. C'est totalement scandaleux. Sir Alex Ferguson sera mon patron pour toujours ! Et je les (les dirigeants du club, ndlr) jette tous dans un gros sac de merde ! » Avec son propre vocabulaire, Eric Cantona relaye l’avis général sur Manchester United, prêt à éjecter le plus grand coach de son histoire (38 titres entre 1986 et 2013).