L'Europe punit aussi Abramovitch, départ d'urgence en Israël ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Selon l'agence Reuters, après l'Angleterre, c'est l'Union Européenne qui s'apprête à geler les avoirs de Roman Abramovitch. Au même moment, l'avion privé du propriétaire débarqué de Chelsea a décollé de Moscou pour rejoindre Israël.

Roman Abramovitch n’était pas à Stamford Bridge dimanche pour assister à la victoire de l’équipe de Thomas Tuchel contre Newcastle, mais le milliardaire russe a probablement vu que les fans des Blues ne l’avaient pas oublié, même s’il a été clairement viré de Premier League en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine. Mis au ban du Royaume-Uni, où le gouvernement a décidé de geler la totalité de ses avoirs, celui qui avait racheté Chelsea en 2003 se heurte désormais à un consensus européen contre lui. Selon l’agence Reuters, imitant en cela l’Angleterre avec quelques jours de décalage, l’Union Européenne va décider ce lundi de bloquer l’ensemble des biens de Roman Abramovitch, ce dernier s’ajoutant à la liste des milliardaires russes sanctionnés suite à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine il y a bientôt deux semaines. Déjà titulaire d’un passeport russe, israélien, Abramovitch détient depuis l’hiver dernier un passeport portugais, et cela devrait cependant lui permettre de continuer à pouvoir voyager sur le Vieux Continent.

Arrivée nocturne pour Roman Abramovitch à Tel-Aviv ?

Roman Abramovich's private plane flies from Moscow to Israel after assets were hit by UK sanctions https://t.co/ahIMiT0aSf — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 14, 2022

Quoi qu’il en soit, le Daily Mail annonce que l’avion privé de Roman Abramovitch, un somptueux Gulfstream G650ER qui coûte 65 millions d’euros, a quitté dimanche soir Moscou et s’est posé à l’aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv. Le média anglais ne peut pas confirmer la présence du milliardaire russe à bord de l’avion, mais précise qu’en Israël Abramovitch ne risque pour l’instant aucune sanction, car si le pays a condamné l’invasion d’Ukraine, il tient à conserver de « bonnes » relations avec Vladimir Poutine et la Russie, tout cela sur fond de sécurité dans cette région du globe. Cependant, des médias israéliens affirment, eux, que l'avion de Roman Abramovitch va repartir dans la journée de Tel-Avis sans que le plan de vol ne soit encore déposé. Dans le même temps, des sites de tracking des bateau ont vu que Solaris, le super yacht de 140 mètres appartenant au milliardaire russe, a mis le cas vers l'Est avec notamment une escale au Monténégro. La situation se complique sérieusement pour l'ancien boss du champion d'europe.