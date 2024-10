L’Arabie saoudite va miser très gros en Ligue 1

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan David sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec le LOSC. Et le Belge ne manque pas de prétendants pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Le LOSC s'est fait une raison avec Jonathan David. Le Canadien ne veut pas prolonger son contrat et souhaite découvrir une nouvelle expérience à l'issue de la saison. A moins que lors du prochain marché des transferts hivernal, un club n'arrive à faire la différence. Car trois clubs en Europe apprécient beaucoup son profil et comptent bien lui faire une offre. En Italie, l'Inter et la Juventus ont des vues sur Jonathan David et sont séduits à l'idée de le récupérer libre de tout contrat. Mais la concurrence est féroce, d'autant que Newcastle a un plan en tête pour le recruter.

Jonathan David, Newcastle veut tenter sa chance

Selon des informations provenant d'Italie, les Magpies mènent la course pour s'attacher les services de l'ancien de La Gantoise. En effet, Newcastle ne veut pas attendre l'été prochain, afin de ne pas faire face à une rude concurrence. L'idée est de proposer une somme convenable au LOSC et de convaincre rapidement David que son avenir se joue en Premier League. Surtout qu'Alexander Isak, également courtisé en Europe, est en convalescence depuis quelques semaines. L'idée serait d'apporter aux Magpies une valeur sûre en Europe au poste d'attaquant cet hiver. A noter que Newcastle a un autre avantage de son côté, le fait que Jonathan David adore l'idée d'évoluer en Premier League. Il pourrait le faire dans les prochains mois, surtout dans un club ambitieux dirigé par un fonds saoudien. Le PIF, longtemps pressenti pour investir en France, pourrait ainsi faire un gros effort pour attirer un attaquant de premier rang dans son club anglais.

En attendant, le joueur de 24 ans pourra continuer de faire ses preuves au plus haut niveau. Le LOSC défiera notamment le Real Madrid ce mercredi soir en Ligue des champions. L'occasion de frapper fort pour le Canadien.