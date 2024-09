L1 ‍: Triplé de Jonathan David, Lille se rassure au Havre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après une triste série, et avant de recevoir le Real Madrid en Ligue des champions, Lille s'est rassuré en allant s'imposer 3 à 0 ce samedi soir au Havre avec un triplé de Jonathan David.

Bruno Genesio le savait, à quatre jours de la réception des Merengue, son équipe avait tout intérêt à s'imposer en déplacement en Haute-Normandie afin de ne pas être au bord de la crise. Car avec un point pris lors des trois dernières rencontres de Ligue 1, le LOSC avait rapidement besoin de se refaire une santé. Et dès le coup d'envoi, on a vite compris que Jonathan David et ses coéquipiers n'étaient pas venus au Havre pour rigoler.

Après s'être procuré une multitude d'occasions, les Nordistes ouvraient logiquement le score par l'attaquant international canadien (0-1,23e), lequel doublait rapidement la mise (0-35e). Face à une formation du HAC pas du tout inspiré, les visiteurs n'avaient pas trop de mal à gérer ce match, et Jonathan David, encore lui, signait un triplé et corsait l'addition (0-3, 79e).

3 points on the road 🙌 pic.twitter.com/XwSgwSEygY — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2024

Lille avait même l'occasion de marquer un quatrième but dans le temps additionnel, mais Gomes voyait son penalty être détourné sur son poteau par Desmas (90e+5). Avec cette victoire, le LOSC va pouvoir aborder sereinement le match de mercredi soir contre le Real Madrid, tandis que pour les Havrais, il va falloir commencer à resserrer les boulons après trois défaites consécutives. Il n'y a pas le feu sur la rive droite de la Seine mais tout de même...