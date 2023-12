L'Arabie Saoudite arrive, Manchester United est à genoux

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Confronté à une crise de résultats inquiétante, Manchester United souhaite faire le tri dans son effectif lors du mercato hivernal. Plusieurs stars vont être proposées à des clubs en Arabie Saoudite.

Éliminé de toutes compétitions européennes après sa quatrième place en Ligue des Champions, Manchester United ne va pas beaucoup mieux en championnat. Septièmes de Premier League, les Red Devils vont devoir changer des choses en 2024 s’ils veulent redresser la pente et atteindre leur objectif, à savoir une place dans le big four du championnat anglais afin de se qualifier en Ligue des Champions. Erik ten Hag pourrait rapidement être menacé si les résultats ne s’améliorent pas mais pour l’heure, l’entraîneur néerlandais garde la confiance de sa direction.

Martial, Casemiro, Varane et Sancho indésirables à MU

C’est donc du côté de l’effectif qu’il faut se tourner et le chantier est vaste puisque selon les informations du Daily Mail, plusieurs stars de Manchester United vont être poussées vers la sortie lors du mois de janvier. Accrochez-vous car de gros noms sont indésirables à Old Trafford de Raphaël Varane à Anthony Martial en passant par Casemiro et Jadon Sancho. L’objectif de Manchester United est clair : dégraisser et récupérer 200 millions d’euros de ventes grâce aux départs de ces quatre joueurs.

Pour atteindre cet objectif ambitieux en plein mercato hivernal, Manchester United compte sur la complicité de l’Arabie Saoudite. Plusieurs dirigeants du club ainsi que des agents mandatés sont au travail afin de trouver des points de chute à tous ces joueurs, dont certains ont pourtant écrit leur nom en lettre d’or dans les cahiers d’histoire du football à l’instar de Casemiro ou encore de Raphaël Varane. Des clubs européens pourraient également saisir de belles opportunités en récupérant l’un des indésirables de Manchester United, mais les prix de transfert ainsi que les salaires des joueurs en question risquent de freiner certaines ambitions. Quoi qu’il en soit, le Manchester United show n’en finit plus de nous surprendre et cela sera encore le cas en janvier 2024.