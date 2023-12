Onana Melon d'Or, Man United n'en revient pas

Actuellement huitième de la Premier League et éliminé de la Ligue des Champions, Manchester United réalise un début de saison très compliqué. André Onana est en grande difficulté mais assure qu'il est toujours l'homme de la situation.

Recruté par l'Inter Milan il y a un an, André Onana a été en concurrence avec l'expérimenté Samir Handanovič en Serie A. Mais en Ligue des Champions, le portier camerounais a été titulaire pendant toute la compétition et a encaissé seulement 10 buts, un total assez faible pour 13 matchs disputés, face à des équipes comme le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'AC Milan ou encore Manchester City en finale. Nommé pour le Ballon d'Or, André Onana a réalisé une bonne saison malgré la déception et sa brouille avec Rigobert Song en Coupe du Monde. Manchester United a ainsi dépensé 52,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui a beaucoup plus de mal à s'imposer en Angleterre qu'en Italie. Malgré un début de saison raté, symbolisé par les performances d'Onana, le gardien est persuadé qu'il va se relever, notamment car il estime être le meilleur gardien de la précédente édition de la C1.

🔴 André Onana tells Sky: “You want to tell me in 6 months, the best goalkeeper in Champions League last season can become the worst in the world? Nah…”.



"I know it'll be alright here at Man United. It's just matter of time".