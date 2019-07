L’AMA a tué sa carrière, Mamadou Sakho lui réclame 14 ME

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Toujours sous contrat avec Crystal Palace, Mamadou Sakho (29 ans) n’alimente pas les rumeurs du mercato.

Aucun cador ne s’intéresse au défenseur central cet été, ou plus précisément depuis son coup dur vécu en mars 2016, lorsque le Français avait été contrôlé positif à un brûleur de graisse. Résultat, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait été suspendu pendant 30 jours par l’UEFA et son club de Liverpool. Avant d’être blanchi étant donné que le produit n’était pas officiellement interdit. Il n’empêche que cette affaire a fait basculer sa carrière du mauvais côté.

La commission de discipline de l’instance européenne l’a déclaré non coupable, mais cela n’a pas suffi pour empêcher sa sortie du onze et du groupe de Jürgen Klopp chez les Reds. C’est pourquoi Sakho attaque l’Agence mondiale antidopage en justice et lui réclame 14,5 M€. Selon ses avocats, cette somme correspond à sa perte de salaire et de valeur en tant que joueur, explique The Guardian. Pas de quoi se sentir coupable chez l’AMA, qui estime que l’international tricolore a lui-même provoqué a chute à cause de son comportement et de son clash avec Klopp.