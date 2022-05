Kurt Zouma devant un juge, la revanche des chats

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Kurt Zouma est convoqué par la justice ce mardi dans une affaire de violence à l'égard de son chat. Il doit notamment répondre de deux chefs d'accusation : souffrances inutiles à un animal protégé et une allégation de manquement à une obligation de protection des animaux.

Kurt Zouma passe par une période difficile. Si le joueur est un élément important de la défense de West Ham, il s'est quelque peu grillé aux yeux du public. La raison ? Un acte de cruauté animale envers son chat, qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Depuis, l'international français est raillé et conspué dans les stades de Premier League. Il a également perdu certains de ses sponsors, qui voulaient éviter d'avoir leur marque liée à de tels agissements. Ce mardi, Zouma va enfin devoir s'expliquer sur son comportement devant le tribunal correctionnel de la Tamise. Deux deux chefs d'accusation sont notamment contre lui selon la BBC, à savoir : souffrances inutiles à un animal protégé et une allégation de manquement à une obligation de protection des animaux.

Une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison

Kurt Zouma sera au tribunal ce mardi après avoir enfreint trois règles sur la protection des animaux.



Le français a été accusé de « souffrances inutiles » et de ne pas avoir protégé le chat de « la douleur, la blessure ou la maladie ». pic.twitter.com/1pmQFWI20l — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 23, 2022

Kurt Zouma n'était pas le seul à apparaitre dans la vidéo de violence envers son chat. Son frère Yoan y était également présent. Il a été inculpé par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et comparaîtra en même temps que son frère mardi à 10 heures. Quels risques pour les deux frères ? Selon la loi britannique, la peine maximale va jusqu'à cinq ans de prison. Peu de chances néanmoins que la sentence soit aussi sévère. On peut tabler en revanche sur une belle amende et des excuses de la part de Kurt Zouma. Ce dernier va devoir redoubler d'efforts pour arranger son image auprès du public mais aussi de Didier Deschamps, qui ne le sélectionne plus depuis sa sortie de piste. Une sortie de piste qui pourrait bien l'empêcher de prendre part à la Coupe du monde sous les couleurs de l'équipe de France.