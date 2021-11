Il a aidé l'Arabie Saoudite, le patron de la Premier League démissionne

La vente de Newcastle à des intérêts saoudiens ne passe pas en Premier League, et son patron a décidé de quitter son poste en janvier 2022.

Le rachat du club de Newcastle par l’Arabie Saoudite fait le bonheur des fans des Magpies, mais pour les autres dirigeants du football anglais c’est toujours la colère qui l’emporte. Au cœur des critiques venues de toute la Premier League, le patron de l’instance dirigeante du championnat anglais, Gary Hoffman, soupçonné de complaisance et de ne pas avoir défendu les droits des concurrents de Newcastle. Face à la colère plus ou moins larvée, le boss de Premier League a décidé qu’il était préférable de jeter l’éponge et c’est ce qu’il a finalement fait face à la pression grandissante seulement 18 mois après avoir pris ce poste.

EXCLUSIVE: Gary Hoffman, the Premier League chairman, is on the brink of resigning less than 18 months after taking the role, following a backlash from a number of top flight clubs over the League’s handling of the Saudi-led takeover of Newcastle United. Full story up soon.