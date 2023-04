Icardi, Wanda et BeIN Sports, le bon deal du PSG

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Prêté cette saison à Galatasaray, Mauro Icardi fait partie des indésirables que le PSG ne devrait pas avoir trop de mal à vendre lors du mercato. Sa réussite en Turquie et son amour retrouvé le remettent en haut de la pile.

Totalement indésirable au Paris Saint-Germain l’été dernier, Mauro Icardi a trouvé un point de chute inattendu avec un prêt en Turquie, à Galatasaray. Peu de monde aurait misé sur le rebond de l’attaquant argentin, en pleine séparation avec sa compagne Wanda Nara est en criante méforme physique. Contre toute attente, l’ex-capitaine de l’Inter Milan a finalement remonté la pente.

Icardi et Wanda, la réconciliation a tout changé

Sa réconciliation avec Wanda, qui l’a finalement rejoint à Istanbul et qui n’a pas signé le divorce évoqué autrefois, a changé la donne et Mauro Icardi est de nouveau un footballeur de haut niveau. Auteur de 13 buts en 18 matchs disputés avec Galatasaray, il s’est imposé comme un joueur indispensable à son équipe et l’un des tous meilleurs joueurs du championnat. Dans les colonnes de L’Equipe, un journaliste local confirme la renaissance de Mauro Icardi en Turquie.

« Il est même trop fort pour notre Championnat. Il est vraiment important ici. Il a montré son niveau de jeu après ses histoires personnelles au début. Quand sa femme l'avait quitté, on avait l'impression que c'était la fin du monde. Aujourd'hui, il revit » estime ce journaliste. En Turquie, les supporters de Galatasaray rêvent de le voir transférer définitivement dans leur club à l’issue de la saison. C’est ce que souhaite Mauro Icardi et le PSG a envie de s’en débarrasser dans le cadre d’un transfert sec. Tous les feux sont donc au vert.

Icardi vendu par le PSG à Galatasaray cet été ?

« Il a dit que Galatasaray était son premier choix. Et tout se décide entre le vice-président de Galatasaray et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. La chance aussi, c'est que celui qui dirige beIN Sports en Turquie, qui possède les droits de tous les matches ici, c'est Yousef al-Obaidly, un très proche de Nasser. Il est un intermédiaire et cela pourrait aider dans les négociations » note un observateur local, interrogé par L’Equipe. Autant dire que grâce aux bonnes relations de Nasser Al-Khelaïfi et grâce à la renaissance inattendue de Mauro Icardi, une vente de l’Argentin lors du mercato estival est en bonne voie. Un miracle il y a encore six mois pour les dirigeants du PSG.