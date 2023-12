Hugo Lloris change de club, énorme surprise en Angleterre

En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, où il n’est pas du tout utilisé par le nouvel entraîneur Ange Postecoglou, Hugo Lloris pourrait rebondir à Newcastle à la surprise générale.

Auteur d’une saison blanche à Tottenham pour l’instant avec zéro minute au compteur, Hugo Lloris prend son mal en patience. L’ancien capitaine de l’Equipe de France arrive à la fin de son contrat avec les Spurs au mois de juin, mais contre toute attente, son avenir pourrait être relancé dès le mercato hivernal. Hugo Lloris a de grandes chances de quitter le club londonien et pas pour rejoindre l’Arabie Saoudite ou une autre destination exotique.

Newcastle 'could make shock move for Hugo Lloris in January as they continue to search for cover for Nick Pope' 👀



A bid for David de Gea is still an option too ✅https://t.co/9l4wXkEazk