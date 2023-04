La Premier League interdit les sponsors de paris sportifs

Alors que plusieurs équipes de Premier League ont des partenariats sur le long terme avec des sites de paris sportifs, le championnat anglais vient d'annoncer l'interdiction de s'associer avec les jeux d'argent, à compter de la saison 2026/2027.

Premier League clubs have today collectively agreed to withdraw gambling sponsorship from the front of clubs’ matchday shirts, becoming the first sports league in the UK to take such a measure voluntarily in order to reduce gambling advertising



