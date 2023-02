Houssem Aouar énerve l’Angleterre, l'OL n'y est pour rien

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

La prolongation est oubliée, Houssem Aouar va quitter l’OL libre en juin prochain. Sa gourmandise financière a toutefois surpris les clubs qui se sont intéressés à lui.

Cinquante millions d’euros. C’est la somme que Jean-Michel Aulas demandait à l’été 2020, pour se séparer de Houssem Aouar. Le numéro 8 de l’OL sortait d’un Final 8 ébouriffant à Lisbonne, où il avait donné le tournis en éliminant notamment Manchester City et la Juventus Turin, deux des favoris de l’épreuve. Arsenal avait alors proposé 35 millions d’euros pour le faire signer, une offre balayée d’un revers de manche par le président lyonnais. Depuis, Houssem Aouar a disparu des radars, enchainant méforme physique, problème musculaire et performances peu convaincantes. Toujours aussi peu sollicité par Laurent Blanc, le milieu de terrain a failli rejoindre l’Italie cet hiver, le Milan AC et l’AS Roma le suivant de près, sans que cela n’aille plus loin. Visiblement, Aouar souhaite aller au bout de son contrat, qui se termine au mois de juin, pour mieux négocier avec son futur club. Une prolongation est hors de question et tout le monde va donc se séparer sur ces deux dernières saisons très décevantes, à l’image de son total d’un but et d’une passe décisive pour le moment en Ligue 1.

Des clubs de seconde zone en Premier League pour Aouar

A seulement 24 ans, Houssem Aouar a besoin de se relancer et ce sera loin de Lyon, sa ville de naissance et son club de toujours. Mais pour aller où ? Selon Caughoffside, le site notamment alimenté par l’expert des transferts Fabrizio Romano, ce sera en direction de la Premier League. Son profil intéresse plusieurs formations, qui ne font pas partie des grands clubs anglais. Des formations de milieu de tableau donc, mais qui ont des moyens bien supérieurs au reste de l’Europe. Et pourtant, malgré cela, selon le média anglais, les demandes financières du clan Aouar ont choqué les dirigeants intéressés, le milieu de terrain abusant de son statut de joueur libre pour faire des demandes extravagantes. Autant dire qu’il n’est pas certain que Aouar trouve le club qui lui convient aussi rapidement que prévu. En tout cas, pour l’OL, ce sont des millions qui se sont envolés avec la gestion de ce joueur qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plus d’un an désormais.