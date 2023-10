Halloween ‍: Le fantôme d'Abramovitch fait trembler Chelsea

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Roman Abramovich a récemment été remplacé en tant que propriétaire de Chelsea par Todd Boehly. Mais l'ombre du Russe plane toujours au-dessus du club londonien.



Chelsea éprouve pas mal de difficultés depuis le départ de Roman Abramovich. Le nouveau propriétaire du club anglais, Todd Boehly, a dépensé sans compter. Mais les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. L'Américain commence d'ailleurs à être de plus en plus contesté à Londres. Ses activités ainsi que ses dépenses sont surveillées par l'UEFA avec attention et une sanction pourrait être vite arrivée. Mais Chelsea pourrait avoir aussi des problèmes liés à son ancienne direction. En effet, selon des rapports du Times et du Telegraph, une enquête est en cours sur des transferts pour des irrégularités financières...

Roman Abramovich, Chelsea n'en a pas terminé ?

Les faits datent de 2013, sous l'ère Roman Abramovich. S'ils étaient avérés, des sanctions financières tomberont et mettraient Chelsea un peu plus dans la panade, déjà que les résultats sportifs ne suivent pas vraiment. Les transferts concernés sont ceux de Samuel Eto'o et Willian lors de l'été 2013. Les deux joueurs avaient signé en provenance de l'Anzhi Makhachkala en Russie. Le club du Daghestan avait lâché ces deux joueurs pour environ 30 millions d'euros et ces tractations semblent louches pour les instances du football européen. On devrait vite en savoir plus sur le cas de Chelsea, alors que d'autres clubs sont aussi sous la menace de sanctions importantes. C'est le cas d'Everton et de Manchester City. Des manquements aux règles du fair-play financier sont ici pointés du doigt. Le football anglais va donc devoir serrer les dents et espérer que des issues positives soient trouvées, sous peine d'entacher son image de marque.