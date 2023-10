Chelsea ‍: Un milliard pour une demi-équipe, il est sidéré

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea a fait le travail ce lundi soir sur la pelouse de Fulham. Une victoire 2 buts à 0 qui a peut-être enfin lancé les Blues cette saison en Premier League.

Depuis quelques mois maintenant, Chelsea fait pas mal parler. Il faut dire que les Blues ont aligné les centaines de millions sur le marché des transferts mais qu'au final, les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. La saison passée a été un calvaire et ce début de saison va dans la même direction. Cependant, quelques motifs d'espoir sont présents. L'arrivée de Mauricio Pochettino en est un. L'ancien du PSG a un projet bien précis qu'il veut mettre en place. Il faudra pour cela sans doute encore des arrivées au mercato. Et pas des joueurs jeunes et encore trop fébriles au plus haut niveau. Pour Jamie Carragher, il y a encore du travail.

Chelsea, ce n'est pas encore gagné

Lors d'un passage sur Sky Sports, l'ancien de Liverpool a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur ce Chelsea new look. « Ils n'ont que très rarement leur meilleur onze sur le terrain et ils ont souffert des blessures. C’est une équipe qui, au mieux, se bat pour le top quatre. Si vous me dites que c’est la meilleure équipe de Chelsea après avoir dépensé 1 milliard de livres sterling… cette équipe aurait encore besoin d’au moins quatre joueurs de haut niveau si elle voulait avoir une chance de rattraper Manchester City. Le gardien de but n'est pas assez bon, l'avant-centre n'est pas assez bon, ils ont besoin d'un défenseur central et probablement d'un autre milieu de terrain. Penser que Chelsea a dépensé plus d'un milliard de livres sterling et qu'on a toujours l'impression qu'il leur manque une demi-équipe pour prétendre à gagner la Premier League est sidérant », a notamment indiqué Jamie Carragher, décontenancé par les choix sportifs faits par Chelsea ces derniers mois. Lors du prochain mercato hivernal, il ne serait pas étonnant de voir les Blues de nouveau sortir le chéquier.