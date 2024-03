Haaland part au clash avant le choc à Liverpool

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Récent vainqueur de la League Cup avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold a estimé que les trophées remportés par les Reds avaient plus de valeur que ceux de Manchester City. Sans surprise, sa déclaration n’a pas plu à Erling Haaland qui a répondu à sa manière avant le choc de Premier League prévu dimanche à Anfield.

Alors que Liverpool et Manchester City ne s’affronteront que dimanche, les hostilités sont déjà lancées. Le coup d’envoi a en effet été donné par Trent Alexander-Arnold dans le magazine FourFourTwo. Récent vainqueur de la League Cup avec les Reds, le latéral droit ou milieu de terrain a estimé que les trophées remportés par son équipe avaient plus de valeur que ceux de Manchester City. En cause, la puissance financière des Citizens.

Alexander-Arnold banalise les titres de Man City

« Même s'ils ont remporté plus de titres que nous et qu'ils ont probablement eu plus de succès, nos trophées représentent davantage pour nous et nos supporters en raison des situations financières des deux clubs, a expliqué l’international anglais. La manière dont les deux clubs ont construit leur équipe, cela signifie probablement davantage pour nos supporters. » Au moment de s’entretenir avec Erling Haaland, Sky Sports a évidemment sauté sur l’occasion de relayer ces propos.

"I've been here one year and I won the treble. It was quite a nice feeling and I don't think he knows exactly this feeling" 😬



Erling Haaland responds to Trent Alexander-Arnold's comments saying Liverpool's trophies 'mean more' to them and their fans than Man City's 🤔 pic.twitter.com/em1jod3TSW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 7, 2024

Et comme on pouvait s’y attendre, l’attaquant de Manchester City a moyennement apprécié. « Si tu veux dire ça, OK... Je suis là depuis un an, j'ai remporté le triplé et c'était un sentiment agréable. Je ne pense pas qu'il connaisse exactement ce sentiment, a taclé le buteur norvégien. Si ce genre de déclaration rend le match plus intéressant ? Ils peuvent parler autant qu'ils veulent, ou plutôt il peut parler autant qu'il veut, je ne sais pas pourquoi il fait ça mais je m'en fiche. » Malgré sa punchline, le Cyborg espère surtout répondre sur le terrain d’Anfield.