Haaland meilleur joueur et meilleur jeune joueur de Premier League

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Erling Haaland règne sur le Premier League, et peut-être même bientôt sur l'Europe avec Manchester City. En Angleterre, l'homme aux 36 buts en championnat décroche les trophées les uns après les autres.

Qui peut le plus peut le moins, et c'est logiquement qu'après avoir été désigné meilleur joueur de la saison 2022-2023, le buteur norvégien a été élu meilleur jeune joueur du championnat. Dans ce prix, Erling Haaland était en concurrence avec Martin Odegaard (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Alexander Isak (Newcastle) et Alexis Mac Allister (Brighton). La dernière journée de Premier League étant programmée ce dimanche, Haaland va également prendre le trophée de meilleur buteur. S'il gagne la Ligue des champions avec Manchester City, le cyborg norvégien aura un paquet d'atouts dans les mains pour postuler au Ballon d'Or 2023.