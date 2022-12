Haaland ne veut plus entendre parler de Mbappé

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Considéré comme l’un des tout meilleurs attaquants au monde, Erling Haaland n’échappe pas aux comparaisons avec Kylian Mbappé. Pour de nombreux observateurs, les deux phénomènes seront rivaux à l’image de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Des commentaires qui déplaisent au Norvégien.

La machine ne s’est pas enrayée. Après plusieurs semaines sans compétition, Erling Haaland a vite retrouvé le chemin des filets contre Liverpool (3-2) jeudi en League Cup. L’avant-centre de Manchester City totalise désormais 24 buts en seulement 19 matchs depuis son arrivée cet été. Avec de telles statistiques toutes compétitions confondues, et à seulement 22 ans, Erling Haaland fait déjà partie des tout meilleurs attaquants au monde.

19 matchs ✅

24 buts ⚽

3 passes décisives 🅰



Erling Haaland. pic.twitter.com/YqDcd3ILOg — Manchester City (@ManCityFra) December 23, 2022

Le Norvégien semble destiné à concurrencer Kylian Mbappé dans les prochaines années, dans ce qui ressemble à une rivalité comparable à celle entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le genre de commentaires qui agacent Erling Haaland. « La prochaine grande rivalité du football avec Kylian Mbappé ? C'est impossible à dire. Je n'aime pas me comparer à d'autres joueurs, a réagi le Mancunien dans un entretien accordé à Viaplay. Je pense que tu dois être toi-même donc je n'aime pas faire des comparaisons ou des choses comme ça. »

Haaland ne pense pas à Mbappé

« Je pense que les médias le font avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis 10 ans, et je crois qu'ils se sont poussés l'un l'autre. C'est quelque chose de positif selon moi. Le FC Barcelone contre le Real Madrid, c'était la rivalité parfaite, a estimé Erling Haaland. Mais je ne pense pas à ça, honnêtement. » Obsédé par le but et par les trophées, l’ancien buteur du Borussia Dortmund refuse de se focaliser sur l’attaquant du Paris Saint-Germain. Qui plus est au moment où le Français vient de terminer meilleur buteur d’un Mondial que sa sélection n’a pas disputé.