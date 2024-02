Haaland meilleur que Messi et Ronaldo, son patron y croit

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

De retour de blessure après plusieurs semaines d'absence, Erling Haaland est bien décidé à rattraper le temps perdu. Toujours impressionné par son buteur, Pep Guardiola le compare même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge.

Habitué à battre des records, Erling Haaland brille pour sa précocité et son sens du but. Passé très proche de remporter le Ballon d'Or en 2023, le cyborg norvégien vise certainement un nouveau triplé avec Manchester City pour enfin décrocher la récompense ultime. Les Skyblues ont remporté la saison passée la Ligue des Champions, notamment grâce aux performances XXL du joueur de 23 ans. Pour cette édition 2023/2024, Manchester City est encore une fois un des grands favoris. Sur la route du club anglais se dresse Copenhague en huitième de finale. Pep Guardiola peut compter sur la présence d'Erling Haaland. L'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à comparer son attaquant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. Guardiola l'affirme, Haaland fait encore mieux que les deux légendes.

Haaland plus fort que Messi et CR7, Guardiola en est persuadé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

« On ne lui met jamais la pression. Il l'a parfaitement compris parce qu'il est tellement fort mentalement, qu'après avoir marqué un but, il en veut un deuxième, puis un troisième. Regardez ses statistiques à son âge. En Ligue des champions, même Messi et Ronaldo n'avaient pas les mêmes chiffres au même âge. Il marque partout et tout le temps. Pour cela, il faut avoir une mentalité, des compétences et des qualités particulières. Nous sommes ravis de l'avoir de retour en Ligue des champions » a assuré le technicien espagnol en conférence de presse, juste avant d'affronter le club danois. Haaland a déjà marqué à 40 reprises en Ligue des Champions, ce qui fait de lui le 20ᵉ meilleur buteur de l'histoire de la compétition, après seulement 35 matchs disputés.