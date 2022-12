Haaland l'avoue, Mbappé lui a donné le seum

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Le Mondial a mis en lumière le talent de Mbappé et on avait presque oublié que Erling Haaland marche sur la Premier League. Mercredi, le Norvégien a porté à 20 son total de buts en championnat. Pas assez pour un joueur frustré de n'avoir été qu'un spectateur le mois dernier.

Dans le duel des deux phénomènes du football mondial, Kylian Mbappé a repris le dessus au Qatar. Le Français a ébloui le monde entier avec huit buts marqués dont un triplé en finale, exploit inédit depuis 56 ans. De quoi le placer au rang de candidat sérieux pour le prochain ballon d'or et faire presque oublier Erling Haaland. Pourtant, le Norvégien ne chôme pas depuis qu'il a rejoint Manchester City cet été. Il explose tous les records en Angleterre avec 20 buts marqués en 14 matchs de Premier League et 26 sur les 20 matchs disputés avec les Citizens toutes compétitions confondues.

Enervé, Haaland prévient tout le monde pour la suite

Un rythme d'extraterrestre balayé médiatiquement par les exploits de Mbappé au Qatar. Haaland est d'autant plus frustré qu'il ne pouvait lutter avec le Français puisque la Norvège n'était pas qualifiée pour le tournoi. L'attaquant norvégien l'avoue, il n'a pas apprécié regarder les autres stars performer pendant qu'il était devant sa télé. Cela l'a énervé et l'a surtout motivé à réussir plus sur le terrain, comme il l'a avoué après son doublé inscrit face à Leeds mercredi soir.

Erling Haaland has more Premier League goals this season (20) than Chelsea (19) 🤯 pic.twitter.com/DXwc2M35Wn — ESPN FC (@ESPNFC) December 28, 2022

« J’étais à la maison, un peu en colère de ne pas être à la Coupe du monde. J'ai rechargé mes batteries. Regarder d'autres personnes marquer pour gagner des matchs à la Coupe du monde a déclenché quelque chose en moi, m’a motivé et irrité. J'ai plus faim que jamais », a t-il lâché sur la version anglaise d'Amazon Prime Vidéo. Une ambition personnelle mais aussi collective puisque le Norvégien a clairement précisé son envie de « chasser » Arsenal en tête de Premier League. Pour ce qui est de Kylian Mbappé et des autres stars, il aura l'occasion de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis du public en Ligue des champions. Un titre qui manque encore au joueur et à Manchester City.