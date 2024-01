Haaland et Manchester City, la date du divorce est dévoilée

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City avait flairé le bon coup en recrutant Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Le Norvégien était absolument désiré par Pep Guardiola.

Pep Guardiola a réussi sa mission à Manchester City en remportant la Ligue des champions. L'entraineur catalan sait qu'il avait besoin de faire quelques petites retouches à sa formation. Parmi les joueurs qui sont arrivés ces derniers mois : Erling Haaland. Le Norvégien n'a pas mis longtemps pour se mettre au service de l'équipe et planter buts sur buts. S'il a quelque peu changé le jeu des Mancuniens, Haaland a toujours pu compter sur la confiance de Pep Guardiola. Les deux hommes ont une très bonne relation et se tirent mutuellement vers le haut. L'ancien coach du Barça sera néanmoins en fin de contrat en juin 2025. Une période qui pourrait aussi coïncider avec le départ de... Erling Haaland.

Haaland, City peut trembler ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Erling Haaland est encore très loin d'être parti de City. Mais il se dit que le Real Madrid rêve de le recruter et qu'une clause avantageuse pour les Merengue serait en place dans son contrat. Pour Bryan King, scout qui a découvert Erling Haaland, le futur du Norvégien dépendra en fait de celui de son entraîneur : « Soyons honnêtes, où dans le monde y a-t-il un meilleur manager que Guardiola ? Cela aide qu’ils gagnent des trucs – ils ont remporté cinq trophées l’année dernière lors de la première saison de Haaland là-bas. Il est reparti avec City en tant que champion d’Europe, champion de Premier League, vainqueur de la Super Coupe, vainqueur de la Coupe de la Ligue et vainqueur de la FA Cup. Erling est un garçon très intelligent, tout comme son père – son père est passé par le milieu professionnel. Je le connais depuis longtemps et je suis content pour la famille. Il n'aura pas un meilleur manager que celui qu'il a avec Guardiola et je pense que la façon dont Pep l'a géré a été excellente ». Tout semble donc ouvert pour l'avenir d'Haaland et les prochaines sorties de Guardiola sur son avenir donneront une bonne tendance. L'Espagnol se dit fatigué et désireux de faire un break. Mais quand ? Telle est la question.