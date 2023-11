Everton prend cher, Man City intouchable… Les Anglais râlent

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Pour non-respect des règles du fair-play financier, Everton a reçu une pénalité de 10 points en Premier League. Soit la plus grosse sanction sportive de l’histoire du championnat anglais. A l’inverse, Manchester City, reconnu coupable de nombreuses infractions, s’en sort indemne. D’où la polémique naissante en Angleterre.

« Choqué et déçu », Everton ne s’attendait pas à ça. Pour avoir enfreint les règles du fair-play financier en Premier League, les Toffees ont écopé d’une pénalité de 10 points ! Une sanction inédite dans l’histoire du championnat anglais. Le nouvel avant-dernier au classement paye les conséquences de ses pertes calculées à 142,5 millions d’euros après la saison 2021-2022, alors que le règlement autorise au maximum un déficit à 120 millions d’euros sur trois ans. Cet écart pourrait bien conduire Everton droit vers la relégation, même si la direction a décidé de faire appel.

Football fans: Everton got 10 points deduction for 1 FFP charge, Man City has 115 FFP charges where is their penalty?



Premier League: Say no more pic.twitter.com/6Yk6BF8EK5 — Troll Football (@TrollFootball) November 17, 2023

En attendant les suites de ce dossier, une polémique apparaît de l’autre côté de la Manche où beaucoup jugent la sanction trop sévère, surtout lorsqu’on la compare au traitement accordé à Manchester City. Rappelons que les Citizens, très dépensiers sur le marché des transferts, sont accusés d’avoir violé 115 règles de la Premier League et du fair-play financier de l’UEFA durant la période 2009-2018. Le club du manager Pep Guardiola a notamment donné des informations incorrectes sur ses revenus liés au sponsoring.

Man City désormais sous pression

Chelsea, breaching FIFA rules: Transfer Ban.



Manchester City, 115 breaches: Nothing.



Everton, 1 FFP Breach: 10 point deduction.



Tell me it’s not corrupt. — Everton Extra (@Everton_Extra) November 17, 2023

On parle de faits beaucoup plus graves que ceux reprochés à Everton. Et pourtant, Manchester City, lui, s’en sort indemne pour le moment. En février 2020, l’UEFA avait banni les Mancuniens de ses compétitions pour une durée de deux ans. Mais le Tribunal arbitral du sport (TAS), sollicité par le cador anglais, avait annulé la sanction de l’instance européenne. A noter que Manchester City fait toujours l’objet d’une enquête. Et sous la pression de ses nombreux détracteurs, le champion d’Angleterre risque gros !