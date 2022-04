Endeuillé, Cristiano Ronaldo déclare forfait face à Liverpool

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Manchester United a officiellement pris la parole au sujet de Cristiano Ronaldo.

Après un message de soutien à son attaquant en raison du drame qu’il a vécu avec le décès à la naissance d’un des deux jumeaux qu’il attendait avec sa compagne, le club anglais a fait savoir qu’il ne faudrait pas compter sur le Portugais pour le choc face à Liverpool. Des choses sont plus importantes que le football et MU l’a expliqué publiquement afin de clarifier la situation. « La famille est plus importante que tout et Ronaldo est auprès des siens pour les soutenir en ces temps immensément difficiles. En conséquence, nous pouvons confirmer qu’il ne participera pas au match face à Liverpool à Anfield ce mardi soir, et nous soulignons la volonté de sa famille de respecter sa vie privée », ont fait savoir les Red Devils