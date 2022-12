EdF : Lloris reçoit une mauvaise nouvelle en plein Mondial

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

À bientôt 36 ans, Hugo Lloris réalise sa onzième saison à Tottenham où il est presque aussi fidèle qu'en Bleu. Le gardien et capitaine des Spurs a marqué l'histoire du club anglais qui souhaite désormais se tourner vers l'avenir et pense à sa succession.

Après plus d’une décennie, Hugo Lloris est toujours présent à Tottenham. Joueur le plus ancien de l’effectif, le Français continue d’afficher un très bon niveau de jeu en Premier League. Si parfois ses performances sont critiquées, l’ancien joueur de l’OL reste une valeur sûre à son poste, malgré quelques moments d’égarement. Présent au Qatar pour disputer sa quatrième Coupe du monde avec l'Équipe de France, Lloris est concentré sur la compétition avec sa sélection. Pendant ce temps-là, Tottenham prépare le mercato et commence à envisager sérieusement le remplaçant du Niçois. C'est en tout cas la volonté ferme d'Antonio Conte. Les dirigeants anglais travaillent en interne pour trouver le prochain portier des Spurs.

Tottenham prépare l'après Lloris

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, Lloris est proche de la fin de son histoire avec le club de Londres. Selon les informations du média espagnol Fichajes, les Spurs pensent à Emiliano Martinez pour prendre la place du capitaine des Bleus. Le portier argentin, passé par Arsenal, fait désormais les beaux jours d’Aston Villa. Titulaire avec l’Argentine, Martinez a les qualités pour évoluer dans un club plus huppé. Tottenham sait que les relations entre Martinez et Unai Emery n’étaient pas très bonnes chez les Gunners. Avec l’arrivée du technicien espagnol sur le banc des Villans, Tottenham a une opportunité de signer un gardien de classe mondiale. D’autres noms sont également annoncés proche des Spurs comme le gardien Illan Meslier, Jordan Pickford ou encore Robert Sanchez, révélation de Brighton. Emiliano Martinez reste toutefois la priorité du club anglais pour remplacer Hugo Lloris. Une mauvaise nouvelle pour le portier français qui devra choisir entre une place de numéro 2, ou quitter définitivement Tottenham si Martinez pose ses bagages chez les Coys.