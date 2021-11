Des champignons hallucinogènes, c'est le clash Rudi Garcia - Jérôme Rothen

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Rudi Garcia a fait parler en France et en Angleterre cette semaine, et ce n’est pas par rapport à sa présence comme consultant lors du match entre Manchester City et le PSG en Ligue des Champions.

L’ancien entraineur de l’OL et de l’OM a vu son nom être cité comme un possible coach intérimaire de Manchester United, après le départ d’Ole-Gunnar Solskjaer. Le Français fait partie d’une short-list avec notamment Ernesto Valverde, avec donc la possibilité d’arriver rapidement à MU pour terminer la saison, et ensuite laisser la place à un manager courtisé de longue date pendant l’été. Selon la presse anglaise, Rudi Garcia s’est entretenu avec le board des Red Devils, et il a su se montrer très convaincant au point d’avoir marqué de gros points si jamais Ralf Rangnick ne venait pas à signer.

Il avait retourné les têtes à l'OL

Une capacité à séduire les dirigeants qui avaient déjà été vue à l’oeuvre à l’OL. Quand Jean-Michel Aulas cherchait un nouvel entraineur après le fiasco Sylvinho, Garcia avait su griller la politesse à Laurent Blanc par son discours offensif qui avait convaincu Juninho et le président lyonnais. De belles paroles, mais qui ne sont jamais suivies de faits. Bien au contraire pour Jérôme Rothen, qui a décidé de s’en prendre à l’ancien entraineur de l’OL et de l’OM et notamment à son bilan une fois qu’il a quitté les clubs en question. Et l’ancien joueur du PSG n’y va pas avec le dos de la cuillère pour dire ce qu’il pense de Rudi Garcia.

🗣💬 "Je n'y ai jamais cru. Quand il part d'un club, c'st le désert. Il faut tout reconstruire."@RothenJerome est totalement stupéfait que Rudi Garcia ait été a priori pisté pour prendre l'intérim de Manchester United en raison de son parcours d'entraîneur. #RMCLive pic.twitter.com/hRqpIYGtl3 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 25, 2021

« Donc Sir Rudi Garcia, il a failli entrainer Manchester United. Donc il aurait parlé à Ronaldo et recadré d’autres joueurs. Non, blague à part, je n’y ai jamais cru. Et puis, on a senti dans ses propos de la fausse modestie chez lui quand il a été interrogé à ce sujet. On le connait. Bon, ça s’est gratuit. Il n’y a qu’à regarder le bilan de l’entraineur pour savoir s’il est capable ou pas de redynamiser un groupe et un club à la dérive. Quand il part d’un club, c’est le désert, il faut tout reconstruire. La cohésion n’existe pas et les résultats encore moins. Et aujourd’hui, on va nous expliquer que les dirigeants de MU étaient impressionnés et ont pensé à lui. Si c’est le cas, je ne sais pas ce qu’ils ont avalé. Peut-être un champignon hallucinogène », a balancé Jérôme Rothen dans le cadre de son émission sur RMC. Une attaque virulente, et qui ne devrait pas trop déplaire aux supporters de l’OL et de l’OM, où Rudi Garcia n’a clairement pas laissé un bon souvenir.