Depuis Argentine-France, Martinez ne va pas mieux…

Par Eric Bethsy

Critiqué pour son comportement après la finale du Mondial 2022, l’Argentin Emiliano Martinez continue de faire parler. Le gardien d’Aston Villa s’est encore distingué pour de mauvaises raisons dimanche dernier. Son manager Unai Emery a donc tenu à le défendre.

Emiliano Martinez a encore dérapé. Dimanche dernier, pendant le match remporté à Brentford (2-1) en Premier League, le gardien d’Aston Villa a provoqué des scènes de tension après avoir brutalement relevé son adversaire Neal Maupay. C’est à croire que l’international argentin a une dent contre les Français, lui dont le comportement avait choqué après la finale du Mondial 2022 contre les Bleus.

Emiliano Martinez casually picking Maupay for Faking 😂 pic.twitter.com/zDd5jWG6fn — shleofx 🧭 (@Sh_leo_fx) December 17, 2023

Une fois de plus, « Dibu » Martinez subit une vague de critiques en Angleterre. D’où la sortie de son manager Unai Emery pour le défendre, tout en reconnaissant ses erreurs. « C'est un gagnant et il est très important pour nous, a réagi le coach espagnol. Son implication ici est incroyable. Il y a de petites choses qu’il sait pouvoir améliorer, et il le fait. Le week-end dernier, il pensait peut-être à 100% à gagner le match et peut-être que certaines réactions n'étaient pas celles qu'il souhaiterait. »

Emery défend son gardien

« Mais il travaille pour améliorer cela, pour réagir avec respect et comme nous le souhaiterions, a révélé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Il doit continuer à jouer comme il le fait, avec les grandes performances qu'il nous apporte. Bien sûr, nous parlons de la façon dont nous pouvons tous gérer certains moments lorsque nous jouons sous pression. Mais Emiliano est totalement engagé dans ce que nous construisons ici. Il est l'un de nos capitaines et il suit les messages que j'envoie. »

« Il pense toujours à sa carrière et Aston Villa en fait partie. Il a décidé de venir ici et de prolonger son contrat parce qu'il est très heureux ici. Il veut toujours évoluer à un haut niveau. Son message à ses coéquipiers dans le vestiaire est le même que le mien. Il veut que l'on soit très exigeants et que l'on fasse quelque chose d'important ensemble. C'est la mentalité que l'on veut créer ici », a conclu Unai Emery, contraint de protéger son gardien avant la réception de Sheffield United ce vendredi soir.