Dépôt de bilan pour Chelsea, l’ultimatum est lancé !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le gouvernement a pris le contrôle dans la situation de Chelsea, propriété de Roman Abramovitch, dont les liens avec Vladimir Poutine le rendent désormais insolvable au Royaume-Uni.

Un coup dur pour l’oligarque qui a beaucoup investi en Angleterre, et bien évidemment aussi dans le club londonien. Après avoir été fortement incité à mettre Chelsea en vente, ce qu’il a rapidement fait, le businessman russe Roman Abramovitch voit le gouvernement accélérer ses meures. Les Blues doivent désormais gérer un budget largement limité, ne peuvent plus enregistrer de recettes (billetterie, marketing, merchandising) et un sponsor majeur à 50 millions d’euros par an vient de se retirer. Nike envisage depuis ce vendredi un retrait également, d'un des plus gros contrats d'équipementier jamais signé, portant sur 650 millions d'euros sur 15 ans. Un changement de cap qui fait forcément peur aux joueurs et aux employés, qui n’ont rien vu venir. La situation pourrait encore s’accélérer puisque l’UEFA et la Premier League envisagent de geler les primes récupérés par Chelsea, qui se montent tout de même à 75 millions d’euros sur les derniers mois.

81 jours pour vendre le club

We've got super Tommy Tuchel. 🎶 pic.twitter.com/rYZWpUWB7M — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 10, 2022

Et The Sun va même plus loin. Si la Premier League autorise pour le moment le club londonien a continuer à jouer malgré un propriétaire blacklisté par l’état, cette licence ne sera pas renouvelé sans une vente imminente du club. Chelsea a ainsi 81 jours pour être vendu, sans quoi le club sera privée de Premier League et de toute apparition dans une division professionnelle la saison prochaine, ce qui entrainerait son dépôt de bilan. La situation peut s’arranger si une vente est en cours de finalisation à ce moment, mais il s’agit de la seule tolérance qui peut être fournie par le gouvernement anglais, bien décidé à frapper très fort contre Roman Abramovitch.

💬 - Tuchel :



"Tant que nous avons des maillots et un bus pour aller aux matchs, nous continuerons à nous battre". #CFC #Chelsea 🔵⚪ [@bbc5live] pic.twitter.com/JeaL0qGqso — 100% Blues 🌍🏆 (@100B_Chelsea) March 10, 2022

Avec une masse salariale de 400 millions d’euros et un millier d’employés à travers le monde, Chelsea a un train de vie qui pourrait très vite mettre en péril la santé du club. Depuis lundi dernier, les premières mesures coûtent déjà cher, puisque les Blues perdent 700.000 euros par semaine. Et si une mesure administrative devait permettre à Chelsea d’être géré par un liquidateur en attendant la vente, le règlement de la Premier League prévoit une pénalité de 9 points. En plus de cela, le club londonien ne s’est vu octroyer qu’une enveloppe de 20.000 euros pour se rendre à Lille en Ligue des Champions, alors que le budget de ce déplacement était initialement de 60.000 euros. Cela n’a pas empêché Chelsea de s’imposer 3-1 à Norwich ce jeudi soir en Premier League, même si de nombreux fans des Blues n’avaient pas vraiment la force de se réjouir sachant l’avenir sombre de leur club sans une vente extrêmement rapide.