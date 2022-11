Cristiano Ronaldo viré, Manchester n'a plus le choix

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo a peut-être dit adieu à Manchester United après une interview sulfureuse diffusée cette semaine. Visé par le Portugais, l'ancien latéral du club et consultant TV Gary Neville s'étonne que le club mancunien soit si lent à réagir devant la gravité de la situation.

Il n'aura fallu qu'un an à Cristiano Ronaldo pour passer d'enfant prodige à paria du côté de Manchester United. Cela empire même pour CR7 au fil des semaines. Il y a eu les envies de départ non dissimulées cet été puis la frustration de ne pas jouer avec refus d'entrer sur certains matchs et même un départ en plein milieu de rencontre contre Tottenham. Maintenant, voilà que la star portugaise sort la sulfateuse pour attaquer de nombreuses personnalités liées de près ou de loin aux Red Devils. Gary Neville en a notamment eu pour son argent.

Ronaldo attaque Neville, ce dernier le lui rend bien

L'ancien latéral mancunien et ex-coéquipier de Ronaldo est connu pour être très acide dans ses analyses de consultant pour la chaîne britannique Sky Sports. CR7 n'a pas apprécié certains commentaires de Neville comme il l'a indiqué à Piers Morgan dans l'interview polémique diffusée mercredi et jeudi. « C'est facile de critiquer, mais ils n'ont qu'une version, ils ne connaissent pas l'histoire dans sa totalité. (...) Mais ils ne sont pas mes amis. Ils ont leur job à la télé, ils doivent critiquer pour être encore plus célèbres. J'ai du mal à comprendre ça », avait-il lâché.

🗣️ "That's NOT true."



Gary Neville welcomes Cristiano Ronaldo's honesty but was 'disappointed' when he criticised the young players 🔴 pic.twitter.com/IhDAiPd91B — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 17, 2022

Gary Neville n'a pas tardé à répondre à son ancien partenaire. Plus choqué par la totalité des propos que les attaques à son égard, le latéral estime que la résiliation de contrat est indispensable pour Ronaldo. Elle aurait même du déjà intervenir. « Non et je ne pense pas qu'il veuille revenir en arrière. Il n'aurait pas fait cette interview sinon. Il savait que cela ferait la Une des journaux et que ce serait la fin de sa carrière à Manchester United. Je me demande ce qu'ils font au club parce que la réalité est qu'ils savent qu'ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils créent un précédent pour que n'importe quel joueur puisse les critiquer à l'avenir », a t-il confié à Sky Sports. Décidément, Cristiano Ronaldo n'en a pas fini de tomber de son piédestal à Manchester United, avec les supporters comme les historiques du club. Aujourd'hui, seul Sir Alex Ferguson, considéré comme un second père par Ronaldo, n'a pas encore lâché le Portugais, c'est probablement le dernier.