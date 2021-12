Cristiano Ronaldo, son délire coûte cher !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Parti sur des bases énormes avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait connaître un premier coup d'arrêt en raison d'une blessure peu banale.

Ralf Rangnick fera ses débuts officiels sur le banc de Manchester United à Old Trafford à l’occasion de la réception de Crystal Palace dimanche. Mais ce pour cette rencontre forcément très spéciale pour le technicien arrivé du Lokomotiv Moscou, ce dernier pourrait devoir se passer de l’homme qui a sauvé les Red Devils à plusieurs occasions ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo. Non pas que CR7 soit suspendu ou qu’il soit mis de côté par son nouvel entraîneur, mais il serait tout simplement blessé au genou. Une blessure consécutive au match de mercredi contre Arsenal, non pas suite à une faute d’un joueur des Gunners, mais…à la désormais fameuse célébration « siuuuu » reprise en chœur par tout Old Trafford.

Après avoir marqué le penalty de la victoire (3-2) aux siens, Cristiano Ronaldo a sauté en l’air pour célébrer son but, c’est en retombant au sol qu’il aurait ressenti une douleur au genou. Il est vrai que CR7 monte très haut et qu'à 36 ans ses articulations commencent peut-être à couiner un peu. Sur le coup, la star portugaise a été en mesure de finir la rencontre face à la formation londonienne, laissant seulement sa place à la 88e minute, mais celui qui a franchi la barre des 800 buts depuis ses débuts professionnels traîne désormais la jambe. À la veille du choc contre Crystal Palace différents médias anglais, dont Metro et le Sun, mettent sa participation au match contre l’équipe de Patrick Vieira en doute. Un souci que Ralf Rangnick espère s'épargner, Manchester United n'ayant vraiment plus de temps à perdre pour revenir dans le haut du classement. Et sans Cristiano Ronaldo, il est clair que ce ne sera pas la même musique.