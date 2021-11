Cristiano Ronaldo et sa femme, moins d'intimité, plus d'argent !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo est une star du football, mais il l'est également sur les réseaux sociaux. Pour CR7, la gestion de son image et de celle de sa famille est un business.

Sur le plan footballistique, le joueur portugais de Manchester United est l’objet de toutes les attentions, et cela se ressent sur les différents réseaux sociaux, un terrain de jeu où CR7 empile des millions et des millions de followers, au point de générer des revenus financiers colossaux. Cet été, on apprenait ainsi que grâce à ses postes sur Instagram, Cristiano Ronaldo gagne près de 1,6 millions de dollars par message sponsorisé, devenant ainsi la personnalité la mieux payée par ce biais. Il est vrai que le joueur mancunien pèse plus de 550 millions d’abonnés et que chacune de ses publications génère des dizaines de milliers d’interactions. Dans sa foulée, sa compagne, Georgina Rordriguez, qui n’est pas footballeuse, a pris du poids dans le game avec désormais 28,3 millions de followers sur Instagram. Alors, pour nourrir l'appétit de l’ensemble des fans, le couple va de plus en plus loin dans son intimité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez mettaient en ligne une photo où on voyait le couple au lit en train de présenter une photo d’une échographie, afin d’annoncer la venue d’un heureux événement au sein de la famille CR7. Une image likée par 30 millions de fans. Mais cela ne suffisait pas, et cette fois on est allé encore plus loin dans l’intimité de la famille puisque c’est une photo de Madame Ronaldo allongée sur un lit en train de passer une échographie devant les quatre enfants de cette grande famille qui a été mise en ligne. Visiblement, même si une étape a été franchie en matière de communication, l’examen médical de Georgina Rodriguez a eu moins de succès avec « seulement » 3 millions de « like ».

💰 Selon Forbes, Cristiano Ronaldo est le premier footballeur milliardaire au monde ! pic.twitter.com/DzBBCuG5ss — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 5, 2020

En 2017, évoquant sa popularité, Cristiano Ronaldo avait été clair. « Être Ronaldo c’est fantastique. Après tout ce temps, je voudrais un peu d'intimité. Au cours des dix dernières années, mon intimité a disparu. Je ne peux pas aller au parc avec mes enfants. Lorsque vous êtes en public, vous ne pouvez pas être vous-même », confiait alors CR7. Visiblement, tout a changé depuis cette déclaration. Mais c'est le prix à payer pour rester au sommet des réseaux sociaux où l'escalade est lancée entre les influenceurs les plus puissants de la planète. Et même s'il a rejoint Manchester United avec une belle hausse de son salaire, l'attaquant portugais gagne désormais nettement plus d'argent via Instagram, Facebook et Twitter qu'en jouant au football. CQFD.