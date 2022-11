Cristiano Ronaldo craque au Qatar et menace Manchester

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

L'équipe du Portugal doit gérer l'énorme pression mise par les médias anglais qui ne parlent que de Cristiano Ronaldo. Et en conférence de presse, CR7 a craqué.

Les supporters portugais devront attendre jeudi pour voir leur équipe préférée débuter leur Mondial, puisque c’est ce jour là que le Stadium 974 de Doha accueillera le match entre le Portugal et le Ghana. Mais en attendant, le camp d’entraînement de l’équipe dirigée par Fernando Santos est envahi par des journalistes anglais, tous avides de savoir comment va Cristiano Ronaldo, ce dernier ayant mis le feu à Manchester United en accordant une interview sidérante à Piers Morgan. Tandis que le club de Premier League tente de trouver une solution juridique pour virer CR7, ce dernier est désormais au Qatar, et il a forcément attiré à lui un nombre incroyable de médias, tous avides de ne pas rater les moindres faits et gestes de la star portugaise. Et cela tombe bien, ce lundi, c’est Cristiano Ronaldo en personne qui est venu en conférence de presse, et il n’a pas fait profil bas.

Cristiano Ronaldo prévient Man Utd, il ne va pas se taire

Boas energias, boas sensações, o mesmo empenho e a mesma concentração de que colocamos em cada desafio. Foco! Vontade! Crença! Seja onde for, Portugal, sempre!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/tWgeKBRG3J — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 20, 2022

Conscient que ses déclarations forcément mis une pression incroyable autour de l’équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo a d’abord voulu calmer le jeu, mais le naturel a repris le dessus et CR7 a ensuite clairement envoyé un missile sur Old Trafford, histoire de montrer qu’il n’avait pas peur des dirigeants et des menaces venus de Manchester United. « Je n'ai aucun doute que cet épisode avec mon interview et d'autres épisodes avec d'autres joueurs peuvent parfois ébranler les joueurs en question, mais cela ne perturbera pas notre équipe. Je vous demande seulement de laisser mes coéquipiers tranquilles, cela ne concerne que moi, a lancé en préambule Cristiano Ronaldo, qui s’est ensuite montré plus incisif. Le timing de mon interview ? Parfois, vous écrivez des vérités, parfois vous écrivez des mensonges. Mais moi, je n'ai pas à me soucier de ce que les autres pensent. Je parle quand je veux et tout le monde sait qui je suis et ce en quoi je crois. » Autrement dit, si Manchester United veut le virer en s'appuyant sur ses déclarations à Piers Morgan, les Red Devils doivent s'attendre à une longue bataille juridique.