Coronavirus : Man City-Arsenal reporté à cause de l'Olympiakos

Prévu ce mercredi soir, le match de la 28e journée de Premier League entre Manchester City et Arsenal à l'Etihad Stadium a finalement été reporté suite à des informations en provenance d'Athènes. En effet, il s'avère qu'Evangelos Marinakis, le propriétaire de l'Olympiakos, qui a affronté Arsenal en Europa League le 27 février dernier, souffre du coronavirus. Et lors de son passage à Londres, il a salué plusieurs joueurs des Gunners, mais également Mikel Arteta, le coach du club anglais. Ne voulant prendre aucun risque, la Premier League a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le report de cette affiche entre Manchester City et Arsenal sans donner de date.