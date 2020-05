Coronavirus : Fin de saison pour Ngolo Kanté ?

Dans : Premier League.

Dans le courant du mois de juin, la Premier League pourrait effectuer son grand retour… mais sans l’une de ses grandes stars, à savoir Ngolo Kanté.

Et pour cause, la saison du milieu de terrain de l’Equipe de France et de Chelsea a de grandes chances d’être terminée. Car à en croire les informations du Times et du Sun, les Blues ont autorisé l’ancien Caennais à ne pas rejouer cette saison. Victime d’un malaise à l’entraînement en 2018, Ngolo Kanté a fait part à ses dirigeants de ses craintes par rapport au coronavirus.

Les médias britanniques rappellent notamment que le frère du milieu de Chelsea est tragiquement décédé d’une crise cardiaque, deux éléments qui poussent donc le Français à la plus grande prudence face à cette pandémie mondiale. Très classes, les dirigeants de Chelsea ont d’ores et déjà fait savoir à l’un de leurs meilleurs joueurs qu’il ne lui sera pas imposé de reprendre le chemin de la compétition cette saison, en dépit d’enjeux sportifs colossaux. Avant l’arrêt des compétitions, les Blues pointaient à la quatrième place du classement avec seulement trois points d’avance sur Manchester United.