PL : Six joueurs positifs au Covid-19 en Premier League

Dans les semaines à venir, la Premier League espère imiter la Bundesliga en retrouvant le chemin de la compétition.

Cette semaine, les différents clubs anglais doivent retrouver le chemin de l’entraînement collectif, ou au moins par groupes. Un pas décisif dans l’optique d’un retour de la Premier League. Comme ce fut le cas en Allemagne, les joueurs et les staffs des clubs anglais sont massivement testés afin d’être certain qu’il est possible de reprendre la compétition. A travers un communiqué publié ce mardi, la Premier League indique que six joueurs ont été testés positifs au Covid-19.

« La Premier League peut confirmer aujourd'hui que dimanche 17 mai et lundi 18 mai, 748 joueurs et membres du personnel du club ont été testés pour le COVID-19. Parmi ceux-ci, six ont été testés positifs dans trois clubs. Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s'auto-isoleront désormais pendant une période de sept jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de surveillance de la concurrence. Aucun détail spécifique sur les clubs ou les individus ne sera fourni par la Premier League en raison des exigences légales et opérationnelles » explique la ligue anglaise dans un communiqué. A priori, ces six cas de Covid-19 ne devraient pas menacer le retour de la Premier League. Mais cela incite bien évidemment à la plus grande vigilance pour les semaines à venir…