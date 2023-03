Conte à la rue, Tottenham a trouvé mieux au LOSC

Dans : Premier League.

Antonio Conte est de plus en plus fragilisé à Tottenham, notamment après l'élimination en Ligue des champions cette semaine. Son départ en juin semble inéluctable et les Spurs ont déjà des noms pour le remplacer, comme Paulo Fonseca l'entraîneur de Lille.

Les saisons passent et les désillusions se succèdent du côté de Tottenham. Malgré l'un des meilleurs effectifs du Royaume sur la dernière décennie, les Spurs ne gagnent toujours rien. Leur dernier trophée remonte à 2008 avec une modeste coupe de la Ligue. Depuis, malgré les nombreux buts de Kane et de Son, le club londonien reste fanny. Pourtant, en 2021, Tottenham a nommé Antonio Conte comme manager. L'Italien a gagné le titre de champion partout où il est passé en tant qu'entraîneur. Mais, même avec lui, Tottenham peine à triompher. Le club du nord de Londres vient de subir deux éliminations regrettables : en C1 face à Milan ce mercredi et en Cup à Sheffield United (D2).

Fonseca, Pochettino ou De Zerbi à Tottenham ?

Que ce soit en terme de jeu ou de résultats, Conte n'a pas répondu aux attentes à Tottenham. 4e de Premier League, les Spurs ont déjà subi 9 défaites cette saison. De quoi menacer leur place en Ligue des champions la saison prochaine et fragiliser le manager italien. Les médias anglais, les supporters ou encore la direction des Spurs, personne n'est tendre avec lui. Son avenir à Londres s'écrit en pointillés comme le confirme The Sun. « Un « arrivederci » arrive bientôt. Sa nomination ici n’a jamais semblé un bon choix et les fans sont sérieusement agacés avec l’Italien désormais. Avec ce résultat (face à Milan), à peine 7 jours après une défaite choc en FA Cup face à Sheffield United, sa cote de sympathie apparaît limitée », écrit le tabloid.

La véritable interrogation est maintenant de savoir qui prendra sa place sur le banc des Spurs. Trois noms ressortent. Foot Mercato évoque la piste sérieuse du board anglais : Paulo Fonseca. L'entraîneur du LOSC et son amour du jeu offensif plaisent chez les Spurs. S'il fait de bonnes choses à Lille cette saison, sa position reste fragilisée par les dissensions qu'il a avec son président Olivier Létang. Fonseca était déjà une cible de Tottenham en 2021 pour remplacer Mourinho. C'est finalement Conte qui avait eu le poste. Fonseca a souvent confié rêver d'exercer en Premier League par le passé.

Mais, même s'il est intéressé par Tottenham, Fonseca n'a encore aucune certitude d'être nommé. En effet, les Spurs ont deux autres options dans leur manche : Roberto De Zerbi, très performant depuis son arrivée à Brighton à la place de Graham Potter, et Mauricio Pochettino. L'ancien entraîneur du PSG et de Tottenham reste très apprécié des supporters londoniens et on peut même dire que son ombre plane sur le Tottenham Hotspur Stadium depuis son éviction contestée en 2019. Depuis son départ, les Spurs, finalistes de C1 en 2019, n'ont jamais été aussi fringants que sous ses ordres.