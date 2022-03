Choqué après avoir vécu son pire cauchemar, Paul Pogba lance un appel désespéré

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba a dévoilé avoir été cambriolé à Manchester, et se montre déterminé à tout faire pour retrouver les coupables.

Revenu à Manchester United en 2016 pour retrouver le chemin du succès avec les Red Devils, Paul Pogba va certainement quitter Old Trafford à la fin de la saison sans avoir réussi sa mission. L’international français ne parvient pas à rendre des copies à la hauteur des attentes pour un champion du monde. Cette saison encore, après être parti très fort, il a enchainé les performances moyennes et les blessures. Entrée en jeu en fin de match face à l’Atlético de Madrid, La Pioche n’a pas pu aider MU à éviter l’élimination, et ce sera donc une saison blanche pour Pogba et les Red Devils. Mais si Paul Pogba hésitait encore à prolonger son contrat, ce qui ne semble toutefois plus être le cas désormais, un récent évènement va certainement le pousser vers la sortie. En effet, alors que se disputaient les dernières minutes de ce match face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir, le milieu de terrain a vu sa maison être cambriolée. Les faits se sont déroulés alors que les enfants du couple Pogba étaient dans la maison.

Un cambriolage de moins de 5 minutes

Si l’action s’est déroulée en cinq minutes et n’a pas débouché sur autre chose que le vol de biens matériels, le joueur formé au Havre a été très choqué par les évènements et il l’a fait savoir dans un long message sur les réseaux sociaux. « Mercredi soir, le pire cauchemar de notre famille s’est réalisé lorsque notre maison a été pénétrée et cambriolée, alors que nos bébés étaient en train de dormir dans leur chambre. Les cambrioleurs ont été dans notre maison pendant moins de cinq minutes, mais, pendant ce laps de temps, ils nous ont pris tout ce qu’il y avait de plus précieux dans cette maison… notre sentiment de sécurité et de sûreté. Avec ma femme, nous nous sommes précipités à la maison sans savoir si nos enfants étaient en sécurité et indemnes. Pour un père, il n’y a pas de pire sentiment au monde que de ne pas être là pour protéger ses enfants et j’espère sincèrement que personne ne ressentira ce que j’ai ressenti la nuit dernière », a livré Paul Pogba, qui a décidé également de lancer une véritable chasse à l’homme pour essayer de trouver les malfaiteurs.

Pogba promet une récompense

Devançant visiblement les enquêteurs, le Français a annoncé une récompense pour tous ceux qui aideraient à faire avancer le travail de la police. « C’est pour cette raison que j’aimerais offrir une récompense pour quiconque aurait un indice pour nous aider », a ajouté Paul Pogba, qui a créé une adresse mail spécifique pour récupérer d’éventuels témoignages ou preuves afin d’identifier les voleurs. Une manière inhabituelle de procéder mais qui montre bien la rage qui anime le joueur de Manchester United après ce cambriolage.