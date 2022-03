Chelsea : Une légende du foot pour faire oublier Abramovitch

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Roman Abramovitch a été mis hors course en moins de deux semaines à Chelsea, dont il était le propriétaire depuis plus de 10 ans.

Le Russe chassé du Royaume-Uni a vu ses biens être gelés ou confisqués en marge de son implication dans la guerre en Ukraine, puisque le gouvernement britannique a clairement laissé entendre qu’il avait aidé directement la Russie, notamment dans l’approvisionnement en chars d’assaut. Résultat, le club anglais est en vente, et Roman Abramovitch n’en récupèrera pas un centime après avoir investi plus d’un milliard d’euros dedans. Parmi les candidats au rachat, le projet de Nick Candy est l’un des plus sérieux, puisqu’une offre proche de 3 milliards d’euros est en cours de finalisation. Ce promoteur immobilier anglais, qui arrive avec le soutien des Etats-Unis, est quasiment milliardaire à 49 ans, et ses investissements pour les ultra-riches des deux côtés de l’Atlantique en font un repreneur crédible, d’autant plus qu’il est un grand fan de Chelsea.

Vialli, une légende à Chelsea

Un connaisseur de l’histoire des Blues qui lui permet d’activer quelques leviers émotionnels pour convaincre les supporters qu’il est la bonne personne pour ce projet. Ainsi, pour boucler ce rachat dans le volet sportif, Nick Candy a décidé de s’associer avec la société Tifosy, qui n’est autre qu’un cabinet de conseil dirigé par Gianluca Vialli. Un nom qui fait rêver à Chelsea, tant l’attaquant italien chauve a fait se lever les foules à Stamford Bridge, plus lors de son passage comme joueur que comme entraineur. En trois ans chez les blues, Vialli a ramené trois trophées (Coupe d’Angleterre, Coupe des Coupes et Coupe de la Ligue), pour un club qui n’était plus habitué à soulever des Coupes. La société Tifosy a, selon The Sun, déjà collaboré avec des grands clubs comme Manchester United et beaucoup de formations de prestige en Italie. Ils sont sollicités pour leur exploration des datas et l’analyse du business de chaque club, pour une offre la plus proche de la réalité, mais aussi une projection sur le domaine sportif.

Nick Candy, son histoire fait rêver

Une opportunité confirmée par Vialli, adjoint de la sélection italienne et récent vainqueur de l'Euro 2020, en personne. « Je suis vraiment fier et je me sens privilégié de m’impliquer dans la candidature de M. Candy pour racheter Chelsea FC. Nous avons la même vision des choses, et si la candidature était acceptée, nous travaillerons pour être les meilleurs représentants possibles du club, étant donné notre attachement à celui-ci. M. Candy est ambitieux, mais réaliste, son enthousiasme est impressionnant, tout comme le succès de sa carrière », a livré l’attaquant italien, qui sait que la success-story de Nick Candy, parti de rien pour revendre des appartements refaits à neuf grâce à un prêt de ses grands-parents avant de bâtir son empire, plait beaucoup en Angleterre et en particulier aux fans de Chelsea.