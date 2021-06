Chelsea : Tuchel surcoté, Kanté règle le débat

Dans : Premier League.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea il y a une semaine, Thomas Tuchel divise les observateurs en France.

Il faut dire qu'au moment de son licenciement du Paris Saint-Germain au mois de janvier, personne ne s’est offusqué du choix de Leonardo. Effectivement, l’entraîneur allemand avait perdu pied au PSG, et certains de ses choix paraissaient curieux, Marquinhos en est témoin. Thomas Tuchel n’en reste pas moins un super entraîneur aux yeux de Ngolo Kanté, invité à s’exprimer sur l’entraîneur allemand à l’occasion de la conférence de presse de l’Equipe de France ce dimanche.

Kanté dithyrambique sur Tuchel

« Cette année a été difficile par moments. On a eu la chance de joueur la LDC, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je pense que le nouveau coach Tuchel m'a permis de me donner plus de clés sur le terrain, d'avoir plus de libertés. J'ai pu grandir dans mon foot. Mon avenir ? Ca fait 5 ans que je suis à Chelsea, j'ai vécu de belles saisons. J'espère en vivre beaucoup d'autres. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je me projette. Il me reste deux ans de contrat à Chelsea et je m'y sens bien » a lancé Ngolo Kanté, qui a bien sûr été invité à balayer l’actualité de l’Equipe de France.

« Ma popularité ? Ça peut toucher un peu, après on essaye de faire ce qu'on a toujours fait. Être naturel, donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Mon positionnement ? Avec le coach, pour les qualifications de l'Euro, on a évolué sous différent schéma, parfois en sentinelle, parfois plus haut. Moi je me sens plutôt bien parfois quand j'ai la liberté d'aller parfois plus haut mais je peux jouer plus bas, en sentinelle ». Que ce soit en sentinelle ou plus haut sur le terrain, Ngolo Kanté sera sans aucun doute l’un des tauliers de Didier Deschamps pour l’Euro, trois ans après avoir brillé à la Coupe du monde.