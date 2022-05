Chelsea : Tuchel met N'Golo Kanté au niveau de Neymar et De Bruyne

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En décrochant un match nul à Everton jeudi, Chelsea a sécurisé sa troisième place et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Depuis la nomination de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe, Chelsea n’a jamais manqué le coche et s’est toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Les Blues seront de nouveau en lice dans la plus belle des compétitions la saison prochaine après avoir sécurisé leur troisième place jeudi soir en décrochant un match nul sur la pelouse d’Everton. Cette saison encore, Chelsea a fait preuve d’une force collective impressionnante pour se placer juste derrière les intouchables Manchester City et Liverpool. En conférence de presse, Thomas Tuchel a savouré une qualification qu’il estime « miraculeuse » en raison des absences multiples de son joueur clé tout au long de la saison : Ngolo Kanté. Un joueur aussi capital pour Chelsea que Kevin de Bruyne pour Manchester City ou Kylian Mbappé pour le PSG selon lui.

Tuchel rend un hommage appuyé à Kanté

Un très bel hommage de la part de Thomas Tuchel à l’international français, qui a été sélectionné par Didier Deschamps pour les quatre matchs de Ligue des Nations du mois de juin. « Je pense qu'il est notre joueur clé, clé, clé. Mais les joueurs clés, clés, clés doivent être sur le terrain et il n'a joué que 40 % des matchs, donc c'est peut-être un miracle que nous arrivions à la troisième place. Il est notre Mo Salah, il est notre Van Dijk, il est notre De Bruyne, il est notre Neymar, il est notre Kylian Mbappé. Il est simplement ce joueur, le gars qui fait la différence et si vous ne l'avez que 40 % du temps, c'est un énorme problème. Compte tenu de ce pourcentage, cela met tout en perspective, parce que j'ai vu Liverpool la saison dernière sans Van Dijk et ils ont eu de grosses difficultés. Il est l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde » a savouré Thomas Tuchel, rendant un bel hommage à Ngolo Kanté et par ricochets aux autres joueurs de Chelsea, lesquels ont réussi à combler les absences du Français et à guider les Blues vers la troisième place en Premier League.